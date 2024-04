Scopri le incredibili cuffie da gioco Fayzo Wireless di Trust

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il nuovo modello di punta della lineaoffre una doppia connessione, consentendo ai giocatori di collegare contemporaneamente sia il PC/console che il telefono senza fili Utilizzando il ricevitore USB a bassa latenza da 2,4 GHz per PC e PlayStation e il Bluetooth per smartphone e Nintendo Switch, i giocatori possono godere di un’esperienza audio senza compromessi, ideale per il, la chat e la musica sul telefono. Massima flessibilità e prestazioni superiori:lefunzionalità delledadiLedioffrono le stesse prestazioni di alto livello delle7.1, ...