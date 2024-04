Scopri il Sorprendente Restauro di un Tesoro Audiovisivo dimenticato per 20 anni

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'Aquila - Concluso ildi un materialeesclusivo datato 20fa, portato a termine da www.abruzzo24ore.tv sotto la guida del suo direttore Luca Di Giacomantonio. Si tratta di un prezioso documento storico riguardante l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio nel lontano 2004. Vent'dopo, questo materiale è stato sottoposto a un incredibilein alta definizione, che ha permesso di valorizzarne ogni dettaglio e renderlo fruibile in tutta la sua bellezza. Grazie a questa operazione, è possibile rivivere quel momento storico con una chiarezza e una nitidezza mai viste prima. Nel video restaurato, si possono riconoscere numerosi volti noti della politica, della chiesa e della società civile dell'epoca. Tra di ...

Helldivers 2 vuole diventare «il miglior live service che abbiate mai giocato» - Arrowhead vuole continuare ad aggiornare Helldivers 2 per cercare di realizzare la migliore esperienza live service di sempre, ma senza influenze da Sony.spaziogames

MG3, la nuova citycar ibrida alla prova: il prezzo non è l’unica buona notizia - In 411 cm di carrozzeria ci sono forme morbide e tradizionali, ma anche un sistema ibrido che porta consumi bassi e quel divertimento di guida che si abbina ad un assetto ben fatto ...gazzetta

A sorpresa, The Tortured Poets Department di Taylor Swift è un doppio album - «Una sorpresa alle 2 del mattino: The Tortured Poets Department è un doppio album segreto»: la cantautrice americana ha pubblicato la seconda metà del suo nuovo album, intitolata The Anthology, con al ...editorialedomani