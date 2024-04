Scontro tra Meloni e Schlein sulla sanità - la leader dem | “Governo fa propaganda e nasconde i tagli”

(Di venerdì 19 aprile 2024) È botta e risposta a distanza tra Giorgiaed Elly. La presidente del Consiglio rivendica lo sforzo del suo governo per il SSN, che descrive come il più incisivo di sempre. Ladem, replicando, la accusa di fare soloe dire i tagli.

Aumenti tariffari, Scontro in consiglio comunale tra maggioranza e minoranza - Consiglio comunale frizzante, a tratti noioso, ma ravvivato dagli interventi ironici e piccati di Alessandro Di Vito, Francesco Raspini e dell’assessore Moreno Bruni. Serata di continui rinfacci di au ...lagazzettadilucca

Calcio femminile, Serie A: primo match point per la Roma, Scontro vitale per Pomigliano - Un weekend infuocato nella Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel quinto turno valido per la poule scudetto infatti la capolista Roma avrà l'occasione ...oasport