Sconto IMU del 50% anche senza comodato d’uso | le possibilità reali

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra le agevolazioni IMU c’è la riduzione applicata sull’immobile concesso inai parenti in linea retta. L’imdi concedere la casa inannulla automaticamente ladi ottenere una riduzione sull’IMU o ci sono situazioni in cui loè applicabile? Si può ridurre l’IMU? (Informazioneoggi.it)La base imponibile dell’IMU – la tassa sulla proprietà di un immobile – viene ridotta del 50% per le abitazioni concesse ingratuito ai parenti in linea retta. L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (considerate di lusso) e prevede che il contratto sia regolarmente ...

Esenzione Imu immobili occupati, condizioni e chiarimenti per il rimborso - L'esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente prevista dalla legge 197 del 2022 è retroattiva. A dirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n° 60 del 18 aprile 2024. Partono i rimborsi.money

Case occupate, come si chiede il rimborso Imu Le regole da seguire non oltre i 5 anni dal pagamento - La sentenza della Corte costituzionale sull’illegittimità della riscossione dell'imposta municipale per gli edifici occupati apre la strada alle richieste di rimborso per i pagamenti passati ...corriere

Sconto in fattura per bonus barriere architettoniche - Buongiorno, sto cercando di capire se con l'entrata in vigore del nuovo dl del 29 dicembre 2023 è ancora possibile che usufruisca dello Sconto in fattura per l'installazione di una pedana movibile al ...corriere