Scommesse - a Benevento vincita record | oltre 93mila euro con 5 partite

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocon due schedine. Nei giorni scorsi, un cliente dell’agenzia Snai vincendo di via Cupa dell’Angelo ha scommesso due combinazioni identiche con lo stesso importo, portando a casa la somma di 46.704,90ciascuna. L’incredibile, pari ain totale, ha scatenato la curiosità di tutti coloro che seguono le vicende legate al mondo delle. Gioia e stupore anche tra i titolari dell’agenzia beneventana, per una delle vincite più alte di sempre nel settore dellein città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

