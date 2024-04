Sciopero lunedì 22 aprile | quando - orari e treni garantiti Trenord in Lombardia Cosa sapere

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano, 192024 – Possibili di disagi in arrivo per i pendolari lombardi. Dalle ore 3 di22 alle ore 2 di martedì 23le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno indetto unoche, per l’intera giornata di, avrà ripercussioni sulla circolazione deiregionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni. La mattina viaggeranno icon partenza prevista dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; la sera circoleranno icon partenza dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21. L’elenco deiè disponibile al link ...

