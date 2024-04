Sciopero dei treni lunedì 22 aprile - disagi per i pendolari

News Tv. Complice anche l’addio recente di figure di spicco (come Fazio e Amadeus), l’Assemblea dei Comitati di redazione e dei fiduciari della Rai ha proclamato a larghissima maggioranza lo stato ... (tvzap)

Lo Sciopero dei treni interesserà solo Veneto, Piemonte e Lombardia. In Veneto è a rischio anche la circolazione dei treni ad alta velocità di treni talia, mentre in Lombardia la mobilitazione ... (wired)

L'ex segretario del Pd interviene sull'Osservatore Romano. "Il prete che vorrei l'ho già avuto". Ed evoca i tempi andati nella rossa Emilia, tra comunisti e ribellioni in sacrestia (ilgiornale)

Sciopero in Italia, i treni TILO si fermeranno in Svizzera - Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello Sciopero, si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor ...cdt.ch

Pendolari Trenord attenzione, 23 ore di Sciopero tra lunedì e martedì: quali le corse garantite - Dalle ore 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 aprile le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno indetto uno Sciopero che, per l’intera giornata di lunedì, avrà ripercussioni sulla circo ...comozero

Fridays for future a Torino contro la guerra a Gaza - La manifestazione dei Fridays For Future ha puntato l'attenzione, con una serie di interventi, oltre che sulla lotta ai cambiamenti climatici, anche contro la guerra sulla Striscia di Gaza. (ANSA) ...ansa