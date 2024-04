Scienza - tra supereroi e medicina | così le radiazioni raccontano la ricerca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Da Iron Man a Hulk, dagli X-Men ai Fantastici 4, lenon sono solo responsabili dei poteri speciali di tanti: giocano infatti un ruolo fondamentale anche nellascientifica e in campo medico, dove sono utilizzate ad esempio nelle indagini diagnostiche e nei più avanzati trattamenti terapeutici, come quelli contro il cancro. Il tema è al centro della mostra temporanea ‘, il ruolo della fisica medica nei fumetti Marvel’, realizzata dall’Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria in collaborazione con il Museo del Fumetto di Milano, inaugurata all’Università di Palermo. La mostra è stata ideata nel 2018 per celebrare i 20 anni dell’associazione e da allora è stata ospitata in varie parti d’Italia, riscuotendo grande successo. Le origini di molti ...