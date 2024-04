Schillaci - ' disturbi occhi per 1 su 5 in screening nelle piazz - più prevenzione'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - "A fine 2023 si è concluso il Progetto distraordinario mobile 'Vista in salute', volto a promuovere l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive e di alcune patologie come il glaucoma, la retinopatia diabetica oltre alla maculopatia. Queste e molte altre condizioni che minacciano la vista sono asintomatiche negli stadi iniziali, tuttavia possono essere curate o arginate se diagnosticate in tempo dai medici oftalmologi attraverso controlli periodici. Per questo voglio ribadire ancora una volta l'importanza della". Rinnova l'invito a prendersi cura della propria salute il ministro Orazio, in occasione del suo intervento al Congresso nazionale della Società italiana scienze oftalmologiche (Siso) in corso a Roma. Laè cruciale, ha ...