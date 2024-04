Schillaci, ‘disturbi occhi per 1 su 5 in screening nelle piazze, più prevenzione’ - (Adnkronos) - "A fine 2023 si è concluso il Progetto di screening straordinario mobile 'Vista in salute', volto a promuovere l'attenzione ...tuobenessere

Schillaci a oculisti, 'impegno per definire rimborso adeguato cataratta' - Un tavolo tecnico con oculisti e anestesisti per ridurre i costi degli interventi di cataratta e per l'abolizione di esami inutili prima dell’operazione: questa è una delle proposte di Siso al ...lagazzettadelmezzogiorno

Cure agli occhi più efficaci ma pesano liste d'attesa e tagli - Gli oculisti della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, 'riduzioni nei rimborsi e problemi normativi' (ANSA) ...ansa