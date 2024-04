Schianto tra due auto. Muore una donna di 77 anni. Quinta vittima da gennaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lotra due. Unaresta immobile sul sedile, priva di conoscenza. Trasportata in condizioni critiche al San Carlo,poco dopo: è Giovanna Maria Bocca, milanese che il prossimo 18 agosto avrebbe compiuto 78. L’incidente mortale avviene poco prima di mezzogiorno di ieri in viale De Gasperi, zona Gallaratese: in base alle prime informazioni raccolte la, al volante di una Fiat Panda, tenta di svoltare da via Grosio in viale De Gasperi. In quel momento sta arrivando una Mercedes con alla guida un uomo italiano di 67, proveniente da piazzale Kennedy. Stando a quanto emerso al momento, lanon rispetta la precedenza e viene presa in pieno, sul vialone trafficato. Immediato l’arivo dei mezzi di soccorso (una ...