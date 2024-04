Scherma - l’Italia piazza en plein a Tbilisi Dodici fiorettiste azzurre in tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)l’ennella prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile a. Sarannolequalificate per ilprincipale. Già sicure della qualificazione erano Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti assalti hanno raggiunto l’accesso alprincipale anche Aurora Grandis ed Elena Tangherlini. Successivamente hanno superato gli assalti dei turni preliminari Erica Cipressa, Matilde Calvanese, Camilla Mancini, Martina Sinigalia e Anna Cristino. Domani si terranno gli assalti delprincipale e non ci saranno derby italiani al primo turno. ...