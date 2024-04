Scénic - come cambia l' idea di monovolume

(Di venerdì 19 aprile 2024) La RenaultE-Tech Electric è un veicolo familiare 100% elettrico che rivoluziona il concetto dicompatta. Questa vettura mette al centro spazio e praticità. LaE-Tech Electric offre un'autonomia fino a 625 km. Le emissioni di CO2 si attestano a 0 g/km, con un consumo di energia tra 163 e 164 Wh/km. L'abitacolo dellaE-Tech Electric è dominato dalla struttura a L rovesciata che ingloba gli schermi del quadro strumenti e dell'infotainment, da circa 12” ciascuno. L'interfaccia intuitiva e la notevole reattività a ogni input rendono questo impianto un bel prodotto. La qualità percepita a bordo è paragonabile a quella di una vettura di classe superiore. Il tetto Solarbay dona ulteriore luminosità al già arioso abitacolo ed è composto da un cristallo contenente delle particelle sospese in un ...

Tutto sui nuovi TV 2024 di Sony: il reportage dalla presentazione di Los Angeles: ... c'è una nuova modalità di gestione dei parametri di immagine: si tratta del Prime Video Calibrated Mode , disponibile per il momento come esclusiva sui TV Sony. " I TV sono diventati molto complessi ...

Viaggio nei Sony Pictures Studios di Los Angeles: ecco come nasce la magia del cinema: ... anche il tabellone della frase è diventato digitale ma - curiosità - la ruota è la stessa da quarant'anni, è assolutamente meccanica, non è mai rotta ed è conservata come un cimelio, con esplicito ...