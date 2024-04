Scatta con il motocross d’epoca la stagione 2024 del Moto Club Brilli Peri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile– Prende finalmente il via l’attesissimadeldi Montevarchi. Uno start dal sapore particolare visto che al circuito Miravalle andrà in scena, sabato 20 e domenica 21 aprile, una manifestazione a cui l’associazione è particolarmente legata. Si tratta del Campionato italianoche per il secondo anno consecutivo torna nel Valdarno, portando con sé un ricchissimo patrimonio di storia, tecnica e umanità delle due ruote are. Oltre 160 i piloti presenti in sella ad autentici gioielli dell’industriaciclistica, rarità che potrebbero ben figurare nei musei e che invece, perfettamente tenute in funzione, ...