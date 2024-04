Scandal | dove è possibile vedere le sette stagioni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 19 aprile 2024) In questa guida scopriremo insieme su quale piattaforma streaming èledella serieè una serie andata in onda sul canale ABC a partire dal 5 aprile 2012. La serie è stata creata da Shonda Rhimes in collaborazione con Betsy Beers. La trama ruota attorno all’immagina di Olivia Pope, ex direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca per il presidente Fitz Grant. Olivia si dedica principalmente a proteggere l’immagine pubblica dell’élite della nazione e i suoi segreti. Tuttavia, decide di lasciare il suo posto di lavoro per fondare una propria società di gestione delle crisi, la Olivia Pope e Associati. Con questa nuova associazione la protagonista spera di poter iniziare un nuovo capitolo della propria vita, scoprendo, però, di non ...