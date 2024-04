(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – “Dopo la prima edizione del 2018, la successiva sulle Smart City, quindi la Green economy e le Economie circolare, quest’anno il tema healt care ci porta a trovare soluzioni innovative volte a migliorare il sistema sanitario”. Vitoillustra così il Concorso Idea, a cura della Commissione Start up dell'degli, all’interno

Savino (Ordine Ingegneri): "Capire i bisogni dei clienti" - Vito Savino illustra così il Concorso Idea, a cura della Commissione Start up dell'Ordine degli Ingegneri, all’interno degli “Stati generali delle ingegnerie digitali”, organizzati a Milano ...reggiotv

Cortona, due arresti e una denuncia - La persona veniva dichiarata in stato di arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 73DPR n.309/90 e trattenuto presso la camera di sicurezza per l’udienza di convalida ed il giudizio ...lanazione

Sindacalista francese condannato a un anno di carcere per aver detto che “L’attacco di Hamas è la risposta agli orrori dell’occupazione” - 16:48 - Savino (Ordine Ingegneri): "Capire i bisogni dei clienti" Milano, 19 apr. - (Adnkronos) - “Dopo la prima edizione del 2018, la successiva sulle Smart City, quindi la Green economy e le ...ilfattoquotidiano