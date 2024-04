(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Dopo la prima edizione del 2018, la successiva sulle Smart City, quindi la Green economy e le Economie circolare, quest’anno il tema healt care ci porta a trovare soluzioni innovative volte a migliorare il sistema sanitario”. Vitoillustra così il Concorso Idea, a cura della Commissione Start up dell'degli, all’interno degli “Stati generali dellee digitali”, organizzati a Milano dall’degli. “Idea” è un concorso promosso proprio dall’deglidella Provincia di Milano che ha come obiettivo la valorizzazione di progetti imprenditoriali innovativi che operano nell’ambito di una tematica specifica, scelta ogni anno sulla base di criteri che ...

Savino (Ordine Ingegneri): "Capire i bisogni dei clienti" - Vito Savino illustra così il Concorso Idea, a cura della Commissione Start up dell'Ordine degli Ingegneri, all’interno degli “Stati generali delle ingegnerie digitali”, organizzati a Milano ...reggiotv

Cortona, due arresti e una denuncia - La persona veniva dichiarata in stato di arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 73DPR n.309/90 e trattenuto presso la camera di sicurezza per l’udienza di convalida ed il giudizio ...lanazione

Sindacalista francese condannato a un anno di carcere per aver detto che “L’attacco di Hamas è la risposta agli orrori dell’occupazione” - 16:48 - Savino (Ordine Ingegneri): "Capire i bisogni dei clienti" Milano, 19 apr. - (Adnkronos) - “Dopo la prima edizione del 2018, la successiva sulle Smart City, quindi la Green economy e le ...ilfattoquotidiano