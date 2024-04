Sa' steu Spring Cup al Palaconti di Santo Stefano Magra | grande evento di pallavolo under 15 con squadre di Superleague

(Di venerdì 19 aprile 2024) In arrivo domenica aldi, la Sa’Cup immancabilmente su organizzazione del ValdiVolley Group per le categorie15 maschili (nati tra il 2009 e il 2012) con patrocinio del Comune. Questa coppa primavera porta quello che è il nome dinel dialetto locale: Sa’. Fiore all’occhiello dell’, la partecipazione delle rappresentative di categoria di due compagini di quellache è il massimo campionato pallavolistico nazionale, cioé l’Itas Trentino Trento e la Gas Sales Blueenergy Piacenza. Le altre partecipanti sono Colombo Genova,Massa Carrara, Torretta Livorno e ...

