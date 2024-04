Sara va dal dentista per una carie e si ritrova con un ago conficcato nel cervello | salvata con un’operazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una semplice visita dalsi è trasformata in un incubo. Lunedì è stata resa notasenza precedenti effettuata nel 2023 Ospedale di Sant Joan de Déu de Esplugues a Barcellona. Quasi un anno fa, una bambina di quattro anni, si è recata al centro sanitario con un agonella guancia. La piccola era stata dalper curare alcune, ma l’ago dell’anestetico le era rimasto incastrato all’interno della guancia e aveva raggiunto il. La madre, Montse Llusà, ha rivelato a TVE che quando si è accorta che avevano tolto la siringa senza ago, all’interno dello studio è scattato il panico: “Hanno visto che non riuscivano a tirarlo fuori e hanno chiamato l’ambulanza”. Quando la bambina è arrivata all’ospedale Sant Joan de Déu, ...

