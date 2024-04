Sara - 5 ann - interrompe la chemio | la famiglia chiede aiuto per realizzare i suoi ultimi desideri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024)Cantagalli, una vivace bimba di Faenza di soli 5 anni, combatte da tre anni una battaglia contro un raro e aggressivo neuroblastoma di quarto stadio. Dopo anni di trattamenti intensivi, tra cui centinaia di sedute diterapia, radioterapia e numerosi interventi chirurgici, la piccolaha dovuto affrontare una svolta difficile. I medici hanno recentemente comunicato ai genitori, Mattia e Maria, che il tumore ha sviluppato resistenza allaterapia, rendendo inutile il proseguimento di un trattamento così gravoso. Con la consapevolezza di dover affrontare ogni giorno come se fosse un dono prezioso, laCantagalli ha deciso di cessare laterapia e proseguire solo con trattamenti palliativi per migliorare la qualità della vita di. In ...