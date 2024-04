Sanità pubblica in crisi - serve una grande riforma e non misure spot | l’allarme di 75 società scientifiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Il sistema sanitario nazionale è in, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ci sono fenomeni più acuti, come le liste d’attesa, i pronto soccorso, la carenza di medici. Tutte queste cose non si risolvono con, ma con unadella”. Lo ha detto l’oncologo Francesco Cognetti, coordinatore del Forum delledei clinici ospedalieri e universitari italiani, che rappresenta 75che hanno denunciato ladel sistema sanitario nazionale. “Le cause partono da lontano, almeno dal 2011 quando, fino al 2022, i finanziamenti hanno registrato un +6%. Ma la Germania ha fatto +40%, la Francia +30%, la Spagna +18%“. L'articolo proviene da ...