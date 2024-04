(Di venerdì 19 aprile 2024) Londra, 19 aprile 2024 – I risultati scientifici a scapito della salute dei pazienti. È quanto rivela la Bbc in merito a quello che è stato definito lo “scandalo del”, un’pubblica il cui rapporto finale è previsto per il 20 maggio. La vicenda, che risale agli‘70 e ‘80, è relativa a una sperimentazione che ha interessato diversi ospedali del servizio sanitario nazionale (Nhs) della. Tra le vittime migliaia di persone, bambini inclusi, che soffrivano di problemi di coagulazione e venivanoda laboratorio” sebbene spesso le famiglie non avessero acconsentito alla loro partecipazione. La maggior parte deisono ormai morti, molti a causa dell’iniezione del ...

Roma, 19 apr. (askanews) – Negli anni Settanta e Ottanta, rivela un’inchiesta della Bbc, esperimenti clinici sull’emofilia in Gran Bretagna portano ad usare diversi bambini come vere e proprie ... (ildenaro)

In Gran Bretagna monta lo scandalo Sangue infetto . Secondo un'inchiesta, negli anni 70-80 diversi bambini vennero usati come cavie nel Paese. Molti piccoli con disturbi della coagulazione vennero ... (ilgiornaleditalia)

Sangue infetto in Gran Bretagna, inchiesta choc: bimbi usati come cavie negli anni ‘70 e ‘80 - Molti dei piccoli contagiati da epatite C e Hiv, furono inclusi in una sperimentazione a insaputa dei loro genitori ...quotidiano

Scandalo del Sangue infetto: in UK coinvolti anche centinaia di bambini/ BBC: “Trattati come cavie” - Sandalo del Sangue infetto nel Regno Unito: la BBC ha scoperto che centinaia di bambini vennero usati come cavie dai medici, senza il consenso dei genitori ...ilsussidiario

Tangenziale di Napoli, traffico in tilt per incidente: 5 chilometri di coda - Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli: un mega tamponamento tra più vetture ha paralizzato la circolazione sull'asse viario in direzione Napoli corso Malta.ilmattino