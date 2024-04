Sandali con cinturino e listini avvolgenti Strass - cristalli e finish metallici I sandali col tacco del momento arrivano dal tango o dalla sals - grintosi e glamour

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 aprile 2024) Shall we dance? È questa la domanda che sorge spontanea dando un’occhiata alle It Shoes della Primavera Estate 2024. Oltre a ballerine bon ton, slingback sempre di moda e zeppe passe-partout, icoldi questa stagione hanno trovato un’ispirazione inedita. Dalpiù sensuale allaa più grintosa, è tempo di rinnovare le classiche scarpe da ballo. Calzature caratterizzate da unintorno alla caviglia, un design ae spessoe dettagli brillanti: una formula stilistica vincente da sfoggiare nelle sere d’estate o in occasione di una cerimonia. ...