Salvini presenta il suo libro il 25 aprile Quel refuso sulla locandina cechi senza i che rievoca un’altra gaffe della Lega

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per le vie milanesi, il 25, sfilerà il corteo per celebrare la FestaLiberazione. Nello stesso giorno, nel prestigioso palazzo di fine ‘800 dell’architetto Pirovano, sede dell’Istituto dei ciechi, Matteofarà la primazione del suo ultimo, Controvento. Si troveranno a un passo gli uni dagli altri, nel centro storico meneghino, leghisti e partigiani, sostenitori del segretario e manifestanti che sfileranno dietro lo striscione: «Viva la Repubblica antifascista, cessate il fuoco ovunque». Laufficiale che annuncia l’evento di lancio del manoscritto del vicepremier è stata diffusa oggi, 19. Non è passato inosservato ilsul nomelocation. «Presso – si legge – Fondazione ...