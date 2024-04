Salvi i posti di lavoro e la produzione di Ghiott Dolciaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Barberino Tavarnelle (Firenze), 19 aprile 2024 -riaccende i forni e resta fiorentina: la storica azienda nota per la suadi cantuccini, è stata affittata da un’altra realtà di Firenze, la Pure Stagioni Srl, specializzata in confetture e marmellate artigianali. L’operazione di affitto del ramo di azienda è stata possibile anche grazie al supporto finanziario dell’imprenditore Giorgio Moretti nella giovane azienda toscana fondata da Federico Marinelli, che oggi ne è anche amministratore delegato. Obiettivo dell’operazione è “rilanciare i cantuccini alle mandorle, conosciuti comeini, e di altri prodotti dolciari di alta qualità della tradizione toscana in ambito biscotteria” nonché “preservare il patrimonio di competenze presente nella realtà produttiva di Sambuca e accrescere ...