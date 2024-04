Saluti fascisti alla commemorazione di Primavalle | La Digos identifica 12 attivisti di estrema destra

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Hanno fatto il saluto fascista durante una cerimonia di. Fatto per il quale la Polizia di Stato ha procedutodenuncia di 12diper i fratelli Mattei – repertorio- ilcorrieredellacitta.comLa cerimonia in ricordo dei fratelli Mattei Il 15 e 16 aprile scorso si sono svolte alcune iniziative per ricordare Stefano e Virgilio Mattei, figli dell’ex segretario della sezione M.S.I di, che persero la vita, il 16 aprile 1973, a causa dell’incendio della loro abitazione in via Bernardo da Bibbiena, ad opera di alcuni estremisti di Potete Operaio. Il saluto fascista Nel corso della ...