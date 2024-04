Salone - la volata finale Cines - indiani e arabi | i ritorni e le nuove rotte | Stand anche di sera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) E al quarto giorno è già tempo di bilanci.con la chiusura, domenica, della 62esima edizione deldel Mobile. La “regia“ supera l’esame a pieni voti, un pochino meno la città congestionata dal traffico. Ma il “sentiment“ che si coglie parlando con i visitatori e girando fra i padiglioni, architetture sempre più sofisticate, è positivo. "Siamo molto soddisfatti, sono tornati gli asiatici in blocco,gli americani. Direi che abbiamo un 10% in più di presenze nel nostrodi 820 metri quadrati", conferma Daniele Lago, designer e ad dell’azienda che ha la sede in Veneto, nel padovano. Ultimo di dieci fratelli, dopo una carriera pallavolistica, all’inizio degli anni 2000 Lago ha deciso di dedicarsi all’azienda che da artigianale si è trasformata arrivando a 200 dipendenti e ...