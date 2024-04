Sabatini | Milan - prestazione senza senso Pioli sfiduciato e naufragato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sandro, noto giornalista, ha stilato un editoriale in merito allaofferta daldi Stefanocontro la Roma

Intervistato da Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro la Roma in Europa League (pianetamilan)

Sandro Sabatini cerca di avvertire dagli eventuali pericoli che si possono creare in Milan-Inter della settimana prossima. Il giornalista non è d’accordo con il clima degli ultimi giorni su ... (inter-news)

Sampdoria, Borini e la clausola di rescissione che non verrà esercitata - Quando è arrivato alla Sampdoria, Andrea Pirlo ha espresso subito un desiderio per il calciomercato: il tecnico blucerchiato ha indicato Fabio Borini come rinforzo.calciomercato

Domani scatta la Diamond League 2024 - Inizia domani in Cina, a Xiamen, la grande stagione dell’atletica all’aperto con il primo appuntamento annuale della Diamond League che vivrà successivamente altri 13 eventi tra cui un secondo sempre ...sportmediaset.mediaset

Serie A: le probabili formazioni della 33esima giornata - La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono impegnate in trasferta.calciomercato