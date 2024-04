Ryan Garcia manca il peso e paga una multa | il supermatch con Haney non sarà valido per il Mondiale WBC

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Clamoroso. O forse no, visto che Devin, campioneWBC dei superleggeri, lo aveva pronosticato. E aveva ragione:, suo sfidante per il match di domenica mattina, hato ilufficiale dei superleggeri, sforando di 3,2 libbre (1.5 kg, tantissimo) il limite di 140 della divisione. Il combattimento del Barclays Center non è stato mai a rischio, con le parti che si sono subito attivate per trattare un nuovo accordo, ma la sfida nonovviamente valevole per il titoloWBC, che resterà nelle mani di, pugile imbattuto con 32 vittorie e zero sconfitte.(24 successi e 1 sconfitta nel suo record) dovràre anche una, come ...