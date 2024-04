Rugby - Innocenti | Momento migliore degli ultimi 40 ann - contento di Quesada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il presidente della Fir, Marzio, a margine dell’evento “Vittoria for Women – The numbers of preventions” svoltosi oggi a Milano, ha parlato della situazione delitaliano dopo le recenti vittorie al Sei Nazioni: “Cheè per ilitaliano? È il40 anni, forse di tutta la nostra storia. La Federazione molto serenamente porta avanti i propri programmi ed espone pubblicamente i suoi obiettivi. Sento la vicinanza da parte delle istituzioni, devo dire che questo è un bel risultato raggiunto dalla Federazione”. Poi elogia il ct, ritenendosidella scelta fatta tre anni fa: “Certo, mi aspettavo questo impatto, stiamo lavorando da tre anni. ...