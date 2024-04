Rubano scarpe e vestiti da Bershka - presi grazie a un’app sul cellulare della titolare

(Di venerdì 19 aprile 2024) Orio al Serio. Sono entrati nel negozio di abbigliamentodell’Oriocenter e sono usciti conper un totale di 300 euro, che però non hanno pagato. Avevano staccato le placchette antitaccheggio, ma ladel negozio aveva adottato un altro sistema antifurto. Aveva infatti scaricatoosita applicazione sulche segnalava il paio diportato via dal negozio. Per disattivare l’alert, le calzature dovevano passare prima dalla cassa. Così la commerciante, che tra l’altro aveva tenuto d’occhio i due giovani fin dal loro ingresso nel negozio, ha avvisato l’addetto alla sorveglianza del centro commerciale, che ha fermato i due in galleria ed ha chiamato i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari di Alzano ...

Corre l'ultra maratona Milano-Sanremo e (dopo 285 km in 48 ore) i ladri gli svuotano il camper: «In pieno centro, assurdo» - Fossalta di Piave (Venezia), la denuncia di Attilio Moregola, informatico di 57 anni con la passione per la corsa estrema:«Soldi, lettori portatili, occhiali e scarpe: hanno portato via tutto. Tutto n ...corrieredelveneto.corriere

In giro per il centro su auto rubata, fermati e denunciati dalla polizia - La vettura, in seguito agli accertamenti effettuati, è risultata da ricercare, essendone stato denunciato il furto lo scorso 6 aprile; asportata da un garage di via Artale Alagona ...blogsicilia

Corre l'ultra-maratona di 285 chilometri, i ladri gli aprono il camper e gli Rubano tutto: computer, occhiali, scarpe, soldi e perfino medicine - FOSSALTA DI PIAVE - Completa la Ultra Milano Sanremo in meno di 48 ore, nonostante il "regalo" dei ladri. Aveva previsto tutto, Attilio Moregola, 57enne di Fossalta di Piave con la ...ilgazzettino