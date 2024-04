Rubano FI | Pioggia di finanziamenti nel Sannio per la messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 7 minuti “E’ doveroso registrare e sottolineare un’altra azione positiva del Governo recentemente portata a termine. In tal senso desidero ringraziare gli uffici del Ministero degli Interni guidato da Matteo Piantedosi per aver destinato consistenti risorse per laindi 39 opere pubbliche distribuite in 13 comuni del nostro territorio. Il Governo di centro-destra continua ad intervenire generosamente nel, confermando la propria attenzione per le esigenze territoriali tra le priorità dell’agenda governativa. Stiamo svolgendo un lavoro proficuo, mantenendo un costante dialogo con il territorio determinando fatti concreti” così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria. Di seguito le opere oggetto del finanziamento: San Nazzaro: Euro 257.230,00 – area località ...