Ruba tre cellulari - i dipendenti lo inseguon - lui si barrica nel bagno di un negozio | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Empoli, 19 aprile 2024 – La polizia di Stato haa Empoli un uomo di 40 anni di nazionalità georgiana con l’accusa di rapina impropria. Gli agenti delle volanti sono intervenuti alle ore 11 in via Toscoromagnola dove pochi attimi prima alcunidi un grande distributore di apparecchiature elettroniche avevano inseguito un uomo che avevato 3dal loro esercizio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo dopo aver messo a segno il colpo avrebbe afferrato il braccio di uno dei suoi inseguitori per impedirgli di chiamare la polizia e guadagnarsi così la fuga. Trasformato oramai il furto in rapina impropria, il presunto protagonista della vicenda avrebbe poi trovato rifugio entrando endosi neldi un altrodella zona. I ...