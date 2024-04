Ruanda | la rinascita - una nazione di unita’ emerge dall’ombra del genocidio 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Kigali, 19 apr – (Xinhua) – Nel corso di una cerimonia tenuta presso il Memoriale deldi Kigali il 7 aprile, il presidente ruandese Paul Kagame e la first lady Jeannette Kagame hanno acceso una torcia commemorativa, una fiamma del ricordo destinata a bruciare per 100 giorni come un solenne tributo alla tragedia avvenuta tre decenni fa. Il 7 aprile 1994, ilsprofondo’ nell’oscurita’ quando quasi un milione di ruandesi, prevalentemente Tutsi, furono vittime di brutalita’ nell’arco di tre mesi. Le milizie Hutu scatenarono un’ondata di terrore, perpetrando percosse, torture, stupri e omicidi contro i civili Tutsi, tra cui numerose donne e bambini. Il, che lacero’ le comHutu e Tutsi, le quali condividevano la stessa lingua e la stessa religione, trovo’ le sue radici ...