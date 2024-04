Roma vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano la quarta e la sesta in classifica, separate da quattro punti, che si daranno battaglia per un posto in Champions League.vssi giocherà lunedì 22 aprile 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi stanno viaggiando con il vento in poppa e puntano con decisione ad entrare in Champions League. La squadra di De Rossi è infatti in serie positiva da sette partite durante le quali ha raccolto due pareggi e cinque vittorie. I felsinei sognano sempre lo storico piazzamento in Champions League , visto il quarto posto attuale con quattro lunghezze di vantaggio sul quinto. La squadra di Thiago Motta è reduce da due vittorie, due pareggi e una ...