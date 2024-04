Roma - violenza sessuale su un 13enne | coach di basket rischia 10 anni di reclusione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sembra proprio che la terribile vicenda di violenze sessuali da parte del 54ennedi, ormai ex, nei confronti di un suo giovanissimo allievo, sia alle battute finali. La requisitoria del pubblico ministero, Alessia Natale, come riporta il Corriere, ha ripercorso le varie fasi degli abusi subiti dal cestita che, quando ha iniziato a ricevere le morbose attenzioni dell’allenatore, aveva solo 13. A breve il giudice si pronuncerà con sentenza – ilcorrieredellacitta.comIl pm chiede la condanna a 10diOra l’ex tecnico sportivo di una squadra di, radiato e arrestato per abusi su minori,una condanna a 10diper quei fatti. Perché a tanto ammonta la richiesta formulata dalla ...

Pomeriggio di forti contestazioni a La Sapienza di Roma, dove gli studenti hanno manifestato in corteo contro la decisione del Senato Accademico di non interrompere le collaborazioni con Israele . ... (open.online)

violenza sessuale su minore: chiesti 10 anni di carcere per ex allenatore di talenti del basket - Paolo Traino rischia una pesante condanna per aver abusato di un giocatore quando questo aveva 13 anni. E ora rischia un altro processo sempre per quando allenava la Stella Azzurra di Roma.fanpage

La Roma del 1943 rivive ne Il maritozzo, con Paolo Conticini e Martina Sissi Palladini - È pronto per iniziare il suo percorso festivaliero Il maritozzo, cortometraggio ambientato nella Roma del 1943, alcuni giorni prima ...reportweb.tv

violenza sulle donne, così le cabine fototessera aiutano le donne in pericolo - In tutta Italia 50 cabine per le fototessere diventeranno anche un rifugio per le donne vittime di violenza. Ecco come ...vanityfair