Roma - sequestrata una tonnellata di hashish | in arresto una donna VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Maxi sequestro di droga a: la Polizia di Stato trova un quintale diall’interno dei Giardini di Corcolle. Drogaai Giardini di Corcolle a– Ilcorrieredellacitta.comMaxi sequestro di droga a. La Polizia di Stato in queste ore ha rintracciato unadi sostanza stupefacente, che veniva custodita all’interno della casa di una signora. La, che da mesi era oggetto d’indagine da parte degli agenti per questioni legate alle piazze di spaccione, è stata posta immediatamente in. Le indagini dei poliziotti ora cercano d’individuare la provenienza di quella grande quantità di. Maxi sequestro diA finire in ...