Roma - saluti romani alla commemorazione del rogo di Primavalle | 12 denunce

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono state denunciate dpolizia 12 persone per ifascisti durante lanei giorni scorsi diin ricordo di Stefano e Virgilio Mattei, figli dell'ex segretario della sezione Msi di. Si tratta, per la maggior parte, di militanti di formazioni politiche dell'estrema destrana, tra cui ex attivisti, noti militanti e nuove leve di Forza Nuova e della sua emanazione giovanile Lotta Studentesca, oltre ad un elemento organico della tifoseria ultras di fede laziale. Oltre ai denunciati, la Digos capitolina ha identificato altre 15 persone, tutte legate agli ambienti della destra radicale. Sono al vaglio le immagini della polizia scientifica per risalire ad altri responsabili. Nel corso dellaregolarmente preavvisata ...