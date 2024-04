Roma-Napoli si gioca domenica 28 aprile - il Corsport | è inevitabile visto che il 25 recupera con l’Udinese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Lega Serie A ha deciso che gli ultimi venti minuti di Udinese-sarannoti giovedì 25. L’ufficialità arriverà a breve attraverso un comunicato. Il match era stato sospeso dopo che il difensore giallorosso Evan Ndicka si era accasciato a terra e si era pensato ad un infarto; i calciatori non se l’erano sentita di continuare il match e i due club, di comune accordo, avevano deciso di sospendere la partita. Udinese-, gli ultimi venti minuti il 25Come riportato dal Corriere dello Sport: La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-, sospesa e rinviata per il malore accusato da N’Dicka: si giocherà giovedì 25, nonostante la richiesta del club giallorosso di prendere in considerazione l’ipotesi di ...