(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel corso dei consueti controlli pre-partita, disputata ieri all’Olimpico,, valido per l’accesso alla semifinale di Europa League, la Polizia ha svolto i consueti controlli, anche in considerazione del record di presenze che si è registrato. Un servizio volto a evitare disordini e non solo… Polizia i controlli nel pre-partita allo stadio Olimpico di– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.com I controlli aidi accesso allo stadio È stato nel corso delle fasi di accesso allo stadio, che il personale della Polizia di Stato del Commissariato di PS “Prati’, durante il controllo effettuato aidi accesso nei confronti di un 45enne,della, nel settore curva Sud, ha rinvenuto, ben occultato dallo stesso, un significativo ...

Roma-Milan, Salvini non la prende bene: Si può perdere, ma con dignità - Roma-Milan, Salvini non la prende bene: Si può perdere, ma con dignità - A.S. Roma - Ieri sera la Roma ha vinto 2-1 contro il Milan , conquistando l'accesso alla semifinale di Europa... - Marione.net ...marione

Romamania: De Rossi per Mourinho, un affare da 100 milioni. 5 semifinali in 6 anni, la Roma è diventata grande - Cinque semifinali europee in sei anni raggiunte passando attraverso due proprietà diverse, quattro allenatori e svariati dirigenti. è quindi la Roma come club.calciomercato

Roma-Milan, tifoso giallorosso fermato ai tornelli con 47 bustine di cocaina - La Polizia ha svolto un servizio di controllo ai tornelli dell'Olimpico in occasione di Roma-Milan e ha fermato un 45enne con la cocaina ...ilcorrieredellacitta