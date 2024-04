Roma-Milan - stoccata degli ultras giallorossi | tirato in ballo il caso Acerbi-Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Striscione sul: è accaduto adurante i quarti di finale contro il. Lo striscione è stato esposto dai tifosi. Ieri sera allo Stadio Olimpico è andato in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra. La squadra di Daniele De Rossi, nonostante l’uomo in meno dalla metà del primo tempo, si è imposta con il risultato di 2-1. Grazie anche alla vittoria esterna dell’andata, isono approdati in semifinale dove affronteranno il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania. L’eliminazione contro lapesa tantissimo per ile per Stefano Pioli. La Curva Sud ha chiesto, attraverso un comunicato ...