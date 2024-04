Roma Milan | El Shaarawy - Lukaku e Llorent - giudizi molto diversi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024), voti edopo l’Europa League dei quotidiani:e, Elpagellediverse Prendendo come campioni i due quotidiani dio, emergono tre giocatori di De Rossi che presentano un voto di differenza tra loro. Pur in un quadro, va detto, assolutamente positivo per non dire trionfale. Ecco chi sono. EL