Roma - lettera alla Lega Serie A per posticipare il recupero con l’Udinese | Altrimenti si favorisce il Leverkusen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la semifinale di Europa League raggiunta, laha scritto unaA per chiedere dii restanti 20? del match contro, interrotto per il malore accusato da Ndicka. I giallorossi non vorrebbero giocare il 25 aprile per via del calendario fitto, al quale va ora aggiunto il doppio confronto con il Bayer. Lascenderà infatti in campo lunedì 21 contro il Bologna – poi eventualmente il 25 contro– e nel weekend seguente contro il Napoli. La società capitolina ritiene dunque che, in questo modo, il Bayergodrebbe di un numero di giorni di riposo maggiore. C’è da dire che lo stesso problema potrebbe però riproporsi qualora la ...