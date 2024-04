Roma caput Islam | 53 moschee abusive ma solo una è ufficiale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024)è sempre più capitale dell'. Di fronte alla minaccia crescente del terrorismo di matriceica, che ha portato l'Italia a innalzare il livello di sicurezza e a rafforzare le misure di prevenzione contro il pericolo jihadista, il Viminale ha mappato ledella Città eterna, quei luoghi di culto nascosti tra seminterrati e garage dove si annida la radicalizzazione e in cui, mimetizzati tra i fedeli, si nascondono quei lupi solitari diventati troppe volte martiri della guerra santa. Perché sotto l'immagine della Grande Moschea, che si trova appunto in via della Moschea ed è il più esteso centro culturaleico d'Italia, si celano un elevato numero di luoghi dove i musulmani pregano, ma costantemente monitorati dalla nostra intelligence. Al momento il ...