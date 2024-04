Rolex - ovvero come si diventa un' icona

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nessuno ha mai scritto la ricetta perre un’, ma se volessimo provare a chiedere la formula magica a qualcuno, quel qualcuno sarebbe. Da sempre in cima alle classifiche di gradimento di appassionati e no, gli orologi della casa della corona sono un vero must have quando si parla di collezionismo. «L’iconicità», spiega Stefano Mazzariol, vintageexpert, «si guadagna nel tempo, continuando ad avere il prodotto giusto per il momento e una cosa unicala grandissima affidabilità. Fondamentale perè stata la creazione della sua cassa a ostrica, che ha protetto il meccanismo, e la capacità di offrire tolleranze tali da far sì che i suoi meccanismi funzionino ancora dopo 50/60 anni anche con pochissimi interventi di manutenzione. La grande diffusione dei ...