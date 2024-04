Rivelazione su Calzona | Non ci dorme la notte - cosa lo preoccupa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Francescoterminerà l’avventura sulla panchina del Napoli al termine del campionato, ma vuole comunque risolvere un problema. Una stagione complicata quella che sta vivendo il Napoli, mai in grado di difendere il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso anno e lontano dalla zona Champions League. Addirittura sono stati tre gli allenatori cambiati, ma nessuno è riuscito a dare una seria sterzata al campionato dei partenopei. Anche Francesco, che attualmente siede in panchina, sta avendo le stesse difficoltà viste da inizio stagione, che possiamo riassumere in mancanza di risultati. L’ex team manager del Napoli, oggi membro dello staff della Slovacchia proprio dove il CT è, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando come in particolare i problemi della fese difensiva del Napoli siano il ...