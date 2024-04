RISULTATI | SIW Tutto x Tutto Parte 2

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 aprile 2024) Idella secondadi “2024” (la primala recuperate QUI) andata in scena Sabato a Cascina (PI): 30 Minute Ironman Match for SIW Superior Italian ChampionshipRafael batte Steve Valentino (c) 3:2 e diventa Nuovo Campione!!!