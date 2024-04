(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono 439 idi euro destinati alladal contratto di programma firmato daldelle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) insieme ade già approvato dal Cipess. Per il quinquennio 2021-2025riverserrà complessivamente incirca 4 miliardi di euro. Soldi utili a finanziare sia la realizzazione di nuovee nuove infrastrutture sia la manutenzione die infrastrutture esistenti. Agli investimenti in nuoveviabilistiche sono destinati, per l’esattezza, 319di euro, mentre i restanti 120seriviranno per le manutenzioni. In tutto le nuovesaranno 19, tra queste c’è anche la discussa Vigevano-Malpensa. Un ...

Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo Ciocca , europarlamentare ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo Ciocca , ... (webmagazine24)

Risorse per le opere pubbliche. Da Anas e ministero 439 milioni a strade e ponti in Lombardia - Nell’elenco anche la Vigevano-Malpensa. Governo e Regione compatti nel respingere allarmi: i programmi per le infrastrutture necessarie alle Olimpiadi invernali saranno rispettati.ilgiorno

Perché stanno aumentando i suicidi in carcere, Garante detenuti: “Ritmo impressionante, 32 in 3 mesi” - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, in un'intervista a Fanpage ...fanpage

Soprintendenza, i fondi. Oltre 700mila euro per interventi di restauro, archivio e manutenzione - Il finanziamento arriverà nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, finanziato con le Risorse di bilancio a disposizione del ministero dei Beni Culturali.ilrestodelcarlino