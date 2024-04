Riqualificazione campo da calcio Bruno Nespoli del Villaggio Dante - al via il bando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – C’è tempo fino alle 13 di giovedì 30 maggio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva, per partecipare all’avviso pubblico finalizzato allae futura gestione delda” del. Tutte le informazioni, compresa la natura delle opere diche il soggetto s’impegnerà a realizzare, sono su www.comune.arezzo. Entro le 13 di mercoledì 22 maggio è possibile anche chiedere chiarimenti sulscrivendo una mail a [email protected] Proprio in base al piano di ammortamento degli ...