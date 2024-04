Riforma voto in condotta - Kaladich FIDAE | Coinvolgere anche le scuole paritarie nei processi decisionali

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 aprile 2024) “I giudizi sintetici sono sicuramente oggettivi e chiari, e soprattutto risultano valutazioni più comprensibili per le famiglie. Al tempo stesso dobbiamo dire che non si può cambiare la normativa legge ogni 3-4 anni, perché in questo modo si crea una confusione e incertezza.” L'articolo .